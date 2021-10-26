Набор карманных электрических отверток Creationspace EDC

Creationspace создала новый компактный набор электрических отверток EDC, который достаточно мал, чтобы поместиться в вашем кармане, но при этом достаточно мощный, чтобы обеспечить крутящий момент до 3,5 кгс / см. Оснащенная аккумулятором с длительным сроком службы, электрическая отвертка имеет четыре различных режима работы и имеет полностью алюминиевый корпус. Перезаряжаемый аккумулятор емкостью 300 мАч можно зарядить всего за 40 минут с помощью порта USB-C который обеспечивает до 5 часов непрерывной работы на одной зарядке.

Отвертка Creation Space E-Screwdriver имеет 4 различных режима работы, 28 многофункциональных насадок, компактный корпус с эргономичной ручкой и дизайн намагничивания и размагничивания. Он идеально лежит в руке и легко хранится в кармане в качестве удобного девайса для различных проектов дома или в мастерской.