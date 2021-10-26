Набор карманных электрических отверток Creationspace EDC

Creationspace создала новый компактный набор электрических отверток EDC, который достаточно мал, чтобы поместиться в вашем кармане, но при этом достаточно мощный, чтобы обеспечить крутящий момент до 3,5 кгс / см. Оснащенная аккумулятором с длительным сроком службы, электрическая отвертка имеет четыре различных режима работы и имеет полностью алюминиевый корпус. Перезаряжаемый аккумулятор емкостью 300 мАч можно зарядить всего за 40 минут с помощью порта USB-C который обеспечивает до 5 часов непрерывной работы на одной зарядке.

Отвертка Creation Space E-Screwdriver имеет 4 различных режима работы, 28 многофункциональных насадок, компактный корпус с эргономичной ручкой и дизайн намагничивания и размагничивания. Он идеально лежит в руке и легко хранится в кармане в качестве удобного девайса для различных проектов дома или в мастерской.

Комментарии и отзывы Creationspace EDC
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК…
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПКУправляемая подсветка в системных блоках и компонентах для сборки используется сейчас повсеместно. Тестир…
Маска для лица Zephyr от компании Razer…
Маска для лица Zephyr от компании RazerКомпания Razer официально выпустила маску для лица Razer Zephyr, оснащенной фильтрами класса N95, RGB, пр…
Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядки…
Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядкиНа прошлой неделе мы впервые познакомились с подставкой Pixel Stand следующего поколения, которая дебютир…
Зарядное устройство Iconicle для Apple Watch в стиле минимал…
Зарядное устройство Iconicle для Apple Watch в стиле минималВладельцы Apple Watch, которым нужен изящный способ зарядки своих часов на столе или тумбочке, могут быть…
Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом…
Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадомШумиха и ажиотаж, связанные с виртуальной реальностью, за последнее время сошли на нет. Сейчас по факту е…
Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше …
Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше На этой неделе компания Dewalt, бренд Stanley Black & Decker, объявила о запуске своей новой системы акку…
Трекер IMI Kieslect SmartTag предотвращает потерю ценных вещ…
Трекер IMI Kieslect SmartTag предотвращает потерю ценных вещТрекер IMI Kieslect SmartTag - новейший гаджет, который предотвращает потерю ценных вещей владельца. Гадж…
Новый роутер Redmi Router AX1800…
Новый роутер Redmi Router AX1800Redmi запустила в Китае новый маршрутизатор под названием Redmi Router AX1800. Хотя продукт является новы…
Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KeyОбзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-Key
Обзор Prestigio ReVolt A9 PCS109X_SG. Беспроводная зарядка для устройств Galaxy 3-в-1Обзор Prestigio ReVolt A9 PCS109X_SG. Беспроводная зарядка для устройств Galaxy 3-в-1
Обзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассетыОбзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассеты
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор ORICO TCM2-C3. Корпус для сборки быстрого внешнего диска с М.2Обзор ORICO TCM2-C3. Корпус для сборки быстрого внешнего диска с М.2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor