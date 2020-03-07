Начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra

Сегодня компания Samsung Electronics дала старт продажам своих флагманских устройств Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra в некоторых регионах. Младшая версия Galaxy S20 с 6,2-дюймовым дисплеем оценена в $999, Galaxy S20+ с 6,7-дюймовым дисплеем получил ценник от $1199 и наконец самый дорогой Galaxy S20 Ultra обойдется покупателем в $1399.

Что до российских цен то, смартфон Galaxy S20 предлагается за 69 990 рублей, Galaxy S20+ за 79 990 рублей и Galaxy S20 Ultra за 99 990 рублей. На все данные гаджеты в России можно оформить предварительный заказ и в подарок получить беспроводные наушники Galaxy Buds+ (их цена отдельно составляет 10 990 рублей).