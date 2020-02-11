Найдена новая уязвимость смартфонов Android

Появилась новая уязвимость смартфонов Android под названием CVE-2020-0022 или BlueFrag.

Это новая уязвимость, которая позволяет запустить вредоносный код через Bluetooth на некоторых устройствах Android. При включенном на устройстве Bluetooth, злоумышленники могут удаленно запустить произвольный код. С помощью этого злоумышленник получит доступ к персональным данным пользователя и использовать устройство для распространения вредоносного ПО.

Пользователям рекомендуется обновить устройства до новейшей версии Android или установить патч безопасности.