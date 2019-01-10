Наручный гаджет Doppel для успокоения

Компания Doppel разработала наручный гаджет, похожий на часы. Вместо того чтобы показывать время, отслеживать ваши шаги или отправлять вам уведомления, его цель - успокоить вас.

Данный гаджет предназначен для ношения на внутренней стороне запястья, он посылает легкую вибрацию в том же ритме, что и ваше сердцебиение. Согласно Doppel, частота вибрации, которая ниже, чем частота вашего пульса в состоянии покоя, предназначена для того, чтобы помочь вам расслабиться, а частота, которая превышает частоту вашего пульса, предназначена для того, чтобы заряжать и фокусировать вас.

Doppel синхронизируется с вашим телефоном по Bluetooth, оттуда вы можете установить разные ритмы для разных настроений и выбирать между ними. Устройство также имеет сенсорную поверхность для переключения между двумя различными ритмами без необходимости использования телефона.