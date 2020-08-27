Настольный ПК Huawei Qingyun W510 получил комплектный монитор

Компания Huawei пополнила ассортимент рабочих станций моделью Qingyun W510, который основан на фирменном 24-ядерном процессоре HiSilicon Kunpeng 920-3211K с тактовой частотой 2,6 ГГц. Новинка характеризуется 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дискретной видеокартой AMD Radeon 520, сетевым Ethernet-контроллером, портами USB Type-A и USB Type-C, интерфейсом D-Sub, стандартными аудиогнёздами, комплектным 23,8-дюймовым монитором с разрешением 1920:1080 пикселей. ПК позиционируется как решение для корпоративных клиентов и государственных организаций. Цена новинки пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Huawei Qingyun W510
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