Настольный ПК компании ASUS GL10CS Gaming

Настольный компьютер представленный компанией Asus уже доступен для заказа по цене в 750 долларов.

Внутри хорошо продуваемого корпуса собрана бюджетная сборка. Процессор 9-го поколения Intel Core i5-9400F с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660. Оперативная память на 8 Гб DDR4 установленная на материнскую плату чипсета Intel B360. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Для хранения данных и OC есть SSD накопитель на 512 Гб. Блок питания на 500 W с сертификатом 80+ Gold.

Корпус оснащен RGB светодиодами. Дополнительные возможности компьютера: сеть Wi-Fi 5, два USB 3.2 Gen1, два порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen1, DisplayPort, Dvi, HDMI.