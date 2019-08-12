Наушники- вкладыши Bose SoundSport

Bose известен своим исключительным качеством звука в течение многих лет, поэтому вы можете быть уверены, что продукция бренда оправдает ваши ожидания.

Разработанные с удобной посадкой, наушники оснащены специальной технологией TriPort, которая обеспечивает четкие высокие звуки и естественные низкие частоты. Эта пара оснащена встроенным микрофоном, поэтому вы можете звонить на ходу. Лучше всего то, что эта пара защищена от воды и пота, что делает ее идеальным компаньоном для всего, от тренировок до работы во дворе. Хотя наушники SoundSport обычно стоят 99 долларов, в настоящее время их можно приобрести за 39 долларов.