Компания Jabra представляет российскому рынку пополнение линейки Elite — наушники Elite 85h.

Наушники Jabra Elite 85h оснащены функцией Jabra SmartSound на базе искусственного интеллекта от audEERING, которая анализирует окружающие звуки и автоматически подстраивается звук под новую среду, что обеспечивает лучшее качество во время звонка и прослушивания музыки.

Также Jabra Elite 85h обладает функциями активного шумоподавления (ANC) и технологией HearThrough, которая позволяет блокировать или, при необходимости, активировать окружающие звуки.

Новинка Elite 85h выделяется сроком автономной работы в 36 часов с включенной функцией ANC, кристально чистым звуком с 6-ти микрофонной технологией и 40 мм надежными динамиками для непревзойденного звучания музыки.

Технология SmartSound и возможность управлять голосовыми ассистентами в одно нажатие делают Elite 85h самыми умными наушниками с активным шумоподавлением на рынке.