Наушники Sony WF-1000XM5 оценены в 300 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент TWS-наушников моделью WF-1000XM5, которая может похвастаться многочисленными улучшениями в сравнении с предшественником. Новинку оснастили 8,4-мм динамическим излучателем Dynamic Driver X (6 мм у прошлого поколения), уменьшенными габаритами и массой (на 25% и 20% соответственно), процессорами QN2e и V2 для шумоподавления, тремя микрофонами в каждом наушнике, поддержкой Hi-Res Audio, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Extreme, SBC, AAC, LC3, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPx4, временем автономной работы 8 часов без зарядного кейса и 24 часа с футляром. Цена наушников составляет 300 долларов.

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