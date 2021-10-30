Названа новая дата выхода Samsung Galaxy S21 FE

Авторитетное издание SamMobile поделилось своими данными о возможной дате презентации смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Утверждается, что новинку покажут в рамках выставки CES 2022 с 5 по 8 января, а не 11 января, как сообщалось ранее. Любопытно, что корейский производитель уже довольно давно не делает крупные анонсы на CES, предпочитая проводить собственные презентации немного позже.

По предварительным данным, «фанатский смартфон» получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовую платформу Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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