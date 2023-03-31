Названа официальная стоимость NVIDIA GeForce RTX 4070

Согласно информации информационного издания Videocardz, NVIDIA GeForce RTX 4070, по предварительным данным, будет стоить 599 долларов, что на $200 меньше, чем рекомендованная розничная стоимость видеокарты RTX 4070 Ti. Это может показаться хорошей ценой, но стоит отметить, что карта получила увеличение производительности всего лишь на 20% в своём классе, а её предшественник, видеокарта RTX 3070, была выпущена по цене в 499 долларов. То есть теперь стоимость увеличилась на 100 долларов, но за эти деньги пользователь получает довольно незначительный прирост производительности.

С другой стороны, для геймеров это означает, что они получат производительность, соответствующую видеокарте GeForce RTX 3080 на 12 ГБ, при этом заплатив меньше. Кроме того, пользователи также могут воспользоваться более современной версией трассировки лучей DLSS 3 и функциями видео-кодирования/декодирования, доступными только на графических картах нового поколения, что тоже достаточно полезно. Стоит помнить, что у видеокарт серии GeForce RTX 3070 было только 8 ГБ памяти, так что увеличение её объема до 12 ГБ — это большой плюс для RTX 4070. Разница в цене может легко компенсироваться более высокой ёмкостью памяти, более внушительной производительностью, лучшей энергоэффективностью и различными технологическими функциями, так что в конечном итоге видеокарту вполне можно назвать достойным решением. С другой стороны, не будем забывать, что 599 это лишь рекомендованная цена.
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