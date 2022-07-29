Не обновляйтесь с iOS 15.5, если хотите джеилбрейк

С выпуском iOS 15.6 в прошлую среду Apple сегодня прекратила подписывать iOS 15.5. Это означает, что пользователи больше не смогут перейти с iOS 15.6 на iOS 15.5. Хотя новости не очень важны для обычных пользователей, сообщество джейлбрейкеров всегда стремится следить за ними. Как упоминалось ранее, перейти с iOS 15.6 на iOS 15.5 больше невозможно. Это не первый раз, когда компания запрещает пользователям переходить с последней версии iOS. Apple обычно перестает подписывать сборки iOS через неделю после выхода следующей версии. Компания делает это для того, чтобы пользователи оставались на последней сборке. Однако существует вероятность того, что вскоре будет выпущен джейлбрейк iOS 15, который потребует от вас перехода на более раннюю версию, если вы используете iOS 15.6.

Ранее сообщалось, что команда Odyssey работает над новым джейлбрейком Cheyote, который будет работать с iOS 15. Первоначально инструмент для джейлбрейка будет поддерживать iOS 15 — iOS 15.1.1, но позже поддержка сборок до iOS 15.5 тоже была анонсирована. Тем не менее, на данный момент разработчики не поделились подробностями о дате релиза. Если вы заинтересованы в джейлбрейке iOS 15, вам жизненно важно придерживаться версии, которую вы используете, и не обновляться до iOS 15.6. Если вы это сделаете, возможность перейти на iOS 15.5 исчезнет, ​​поскольку Apple перестала подписывать прошивку. Поскольку инструмент для джейлбрейка Cheyote находится в разработке, он может быть выпущен в ближайшие недели.
Смартфон Infinix Note 12 Pro 4G появился в продаже…
Компания Transsion дала старт продажам смартфона Infinix Note 12 Pro 4G, который оценен в 200 долларов. Н…
Производство дисплеев BOE OLED для iPhone 13 остановлено…
Согласно новому отчету, производство OLED-экранов для iPhone 13 компанией BOE было остановлено с февраля.…
Смартфон Coolpad Cool 20s получил 90-Гц экран…
Сетевые источники сообщили о выходе недорогого смартфона Coolpad Cool 20s, который появится в продаже уже…
Смартфон Huawei Enjoy 50 Pro показали на фото…
В сети появились появилась фотография смартфона Huawei Enjoy 50 Pro, который представлен в двух расцветка…
Samsung Galaxy Z Flip 4 показали на рендерах…
Известный достоверными утечками информатор OnLeaks поделился качественными изображениями складного смартф…
Samsung распечатала фотографию с 200 Мп сенсора…
В конце прошлого года Samsung показала нам, на что способна 200-мегапиксельная камера. Однако в то время …
Раскрыт дизайн смартфона Honor X40i…
Компания Honor опубликовала качественные изображения еще не представленного смартфона Honor X40i в расцве…
5,5-дюймовый Sony Xperia Ace III с Snapdragon 480 поступил в…
Компания Sony выпустила смартфон Xperia Ace III в Японии. Современная модель оснащена 5,5-дюймовым диспле…
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor