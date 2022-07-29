Не обновляйтесь с iOS 15.5, если хотите джеилбрейк

С выпуском iOS 15.6 в прошлую среду Apple сегодня прекратила подписывать iOS 15.5. Это означает, что пользователи больше не смогут перейти с iOS 15.6 на iOS 15.5. Хотя новости не очень важны для обычных пользователей, сообщество джейлбрейкеров всегда стремится следить за ними. Как упоминалось ранее, перейти с iOS 15.6 на iOS 15.5 больше невозможно. Это не первый раз, когда компания запрещает пользователям переходить с последней версии iOS. Apple обычно перестает подписывать сборки iOS через неделю после выхода следующей версии. Компания делает это для того, чтобы пользователи оставались на последней сборке. Однако существует вероятность того, что вскоре будет выпущен джейлбрейк iOS 15, который потребует от вас перехода на более раннюю версию, если вы используете iOS 15.6.

Ранее сообщалось, что команда Odyssey работает над новым джейлбрейком Cheyote, который будет работать с iOS 15. Первоначально инструмент для джейлбрейка будет поддерживать iOS 15 — iOS 15.1.1, но позже поддержка сборок до iOS 15.5 тоже была анонсирована. Тем не менее, на данный момент разработчики не поделились подробностями о дате релиза. Если вы заинтересованы в джейлбрейке iOS 15, вам жизненно важно придерживаться версии, которую вы используете, и не обновляться до iOS 15.6. Если вы это сделаете, возможность перейти на iOS 15.5 исчезнет, ​​поскольку Apple перестала подписывать прошивку. Поскольку инструмент для джейлбрейка Cheyote находится в разработке, он может быть выпущен в ближайшие недели.