Не забывайте свой телефон дома с системой смарт-тегов от Adero

Well Adero, новый стартап из Калифорнии, который воскрес из пепла TrackR, разработал уникальное решение интеллектуальной системы организации. Adero фактически состоит из двух типов устройств, тегов и теглетов, которые обмениваются данными друг с другом.

Прикрепите бирку к сумке, кошельку, телефону, наушникам и Adero сообщит вам, что все вместе. Нажмите смарт-тег, и если он загорится зеленым цветом, это означает, что предметы учтены. Если он красный, значит, что-то не хватает. Также вы можете использовать приложение для поиска потерянных предметов, функция навигации, подобная компасу, которая показывает, насколько вы близки к отсутствующему предмету. В устройствах используется превосходный адгезив, чтобы оставаться на месте. Они питаются от перезаряжаемых батарей, которые могут проработать до двух месяцев.

Adero доступен для покупки, начиная от 119.99 долларов за комплект из 3 кейсов для смарт-тегов, 3 брелков и 3 ремешков. Комплект Delux с 5 смарт-тегами и 9 таглетами обойдется в 199,99 долларов.