Недешевый Samsung Galaxy S10 Lite получил пластиковый корпус

Сегодня компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy S10 Lite, который уже стал героем обзоров и распаковок. Из последних выяснилось, что смартфон, оцененный в 45 тысяч рублей, получил пластиковый корпус. При этом аппарат оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, врезанной в экран 32 Мп фронтальной камерой, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 48, 12 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 25 Вт, топовым процессором Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. То есть, пластиковый корпус – не столь большая жертва за столь продвинутые характеристики.