Недорогая видеокарта Turing - GeForce GTX 1660

NVIDIA представила свою самую дешевую карту на основе Turing - GeForce GTX 1660 за 219 долларов.

Как и GTX 1660 Ti за 279 долларов, она обеспечивает производительность Turing, превосходящую GTX 1060 примерно на 15-30 процентов. В то же время ему не хватает ядер RT (ray tracing) и Tensor на картах NVIDIA серии RTX, что делает его примерно на треть дешевле, чем его старшие братья RT, RTX 2060 за 349 долларов. GTX 1660 использует тот же графический процессор TU116 Turing, что и 1660 Ti, но имеет 6 ГБ памяти DDR5, а не DDR6.

Таким образом, он имеет более низкую тактовую частоту памяти 8 ГГц, а не 12 ГГц и пропускную способность памяти 192,1 ГБ/с по сравнению с 288,1 ГБ/с в версии Ti. На самом деле видеокарта обладает немного более высокой тактовой частотой и повышенной тактовой частотой, однако составляет 1530 МГц и 1785 МГц по сравнению с 1500 и 1770 МГц на GTX 1660 Ti.