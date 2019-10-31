Недорогие телевизоры Xiaomi Mi TV 5 получат 4 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi поделилась подробностями о линейке недорогих телевизоров Mi TV 5, которая будет официально показана 5 ноября. Согласно тизеру, телевизоры получат 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Столько же, например, используется в нормальном современном смартфоне. Что до аппаратной платформы, то это достаточно новенькая и производительная SoC Amlogic T972, которую можно встретить в телевизорах Mi TV Pro. Она может похвастаться аппаратным декодирование видео 8К, хотя и разрешение панелей в Mi TV 5 составит 4К. Ранее стало известно, что Mi TV 5 получат расширенный цветовой охват и поддержку технологии MEMC.