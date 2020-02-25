Недорогой смартфон Honor 9X Pro с сервисами Huawei Mobile Services представлен в Европе

Сегодня популярный смартфон Honor 9X Pro с сервисами Huawei Mobile Services и предустановленным магазином приложений AppGallery был представлен в Европе. Продажи стартуют уже в марте по цене 249 евро. Напомним, что смартфон оснащается предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч.