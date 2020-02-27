Недорогой смартфон Honor Play 3e подешевел до $114 в Китае

Представленный осенью прошлого года бюджетный смартфон Honor Play 3e, подешевел в Китае со стартовых $130 до $114 в конфигурации памяти с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат характеризуется 5,71-дюймовым HD дисплеем, который занимает 84,6 процентов площади лицевой панели, однокристальной системой MediaTek Helio P22, аккумулятором на 3020 мАч, одинарной основной камерой разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, а также в Honor Play 3e есть слот для одновременной установки 2 SIM-карт и карты памяти емкостью до 512 ГБ.