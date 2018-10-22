Недорогой смартфон K5s от компании Lenovo

Гаджет получил батарею стандартной емкости 3000 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на 10 Ватт. Весит модель 155 граммов, а ее размеры равны 153,8 х 72,9 х 7,95 мм.IPS-дисплей устройства размером 5,7 дюйма обеспечивает разрешение 1440 х 720 пикселей. Фронтальная камера включает в себя два оптических блока на 13 МП с диафрагмой F/2.2 и 5 МП с диафрагмой F/2.4. Основная камера имеет идентичные параметры. Обе камеры усилены системой искусственного интеллекта.Аппарат изготовлен на базе бюджетного чипсета MediaTek Helio P22. Комплект памяти представлен 4 ГБ ОЗУ и флэш-носителем на 32 ГБ. Рабочей средой для софта служит Android Oreo версии 8.1 и фирменная надстройка ZUI 5.Стоимость смартфона составит 115 долларов.