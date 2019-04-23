Недорогой смартфон Neffos C7 Lite на Android Go с широкими возможностями

Компания TP-Link представила свой новый смартфон Neffos C7 Lite на базе облегченной Android Go, который стоит всего $ 99. Его основные приложения занимают меньше места для хранения, так что большее количество приложений и файлов может храниться во встроенном хранилище Neffos C7 Lite объемом 16 ГБ. Телефон также поддерживает расширение памяти microSD до 128 ГБ.

На задней панеле расположилась основная 8-мегапиксельная камера с быстрой автофокусировкой, а спереди - 5-мегапиксельная селфи-камера. Дисплей имеет соотношение сторон 18: 9 с разрешением 960 х 480 пикселей. Сердцем является MediaTek MT6739 SoC с 1 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено батареей емкостью 2200 мАч и поддержкой двух SIM-карт, micro SIM и nano SIM. Neffos C7 Lite будет доступен только в сером цвете с конца апреля этого года.