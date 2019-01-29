Недорогой смартфон OnePlus 6T

Компания OnePlus выпустила классическую модель. Для многих пользователей важным критерием при выборе нового смартфона является камера, поэтому в OnePlus 6T она двойная с модулями на 16 и 20 Мп, оборудованными светосильными объективами с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения. Аппарат поддерживает портретный режим для основной и фронтальной камер, запись видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду и новую функцию ночной съёмки.Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 845 с 8 ГБ оперативной памяти. На данный момент нет ни одной игры, с которой бы он не справился на максимальных настройках графики без каких-либо лагов. Мощности устройства с запасом хватит на несколько лет. Кроме того, производитель позаботился об автономности, установив аккумулятор на 3700 мАч, а фирменная технология Dash Charge позволяет быстро подзарядить его в случае необходимости.OnePlus 6T — улучшенная версия OnePlus 6. От предшественника он отличается немного увеличенной диагональю дисплея и более тонкими рамками, а также внутри экранным сканером отпечатков. Для разблокировки устройства достаточно приложить палец к специальной иконке. А в качестве альтернативы имеется сверхбыстрая разблокировка с помощью распознавания лиц.Стоимость смартфона составит 100 долларов.