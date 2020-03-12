Недорогой смартфон Samsung Galaxy A21 будет оснащен MediaTek Helio P35

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения об ожидаемом бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A21. Раннее сообщалось, что гаджет получит фирменный чипсет Exynos 7904, но исходя из тестирования мы узнали, что смартфон оснастится платформой MediaTek Helio P35. Тестируемый образец проходил под кодовым обозначением SM-A215U. Кроме этого, стало известно, что аппарат характеризуется 3 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 10. Исходя из прошлых слухов, смартфон должен получить AMOLED Infinity-O экран со врезанной селфи-камерой, основную квадрокамеру, сканер отпечатков пальцев на задней крышке, 64 ГБ встроенной памяти, 3,5-мм разъем, а также батарею ёмкость которого не менее 4000 мАч.