Необычный пауэрбанк от компании Xiaomi

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент портативных аккумуляторов довольно интересной моделью. Это компактный пауэрбанк емкостью 5000 мАч, сделанный в стиле ретро-радио.

Помимо этого, пауэрбанк не только заряжает смартфоны, но еще и согревает руки.

Активировав подогрев рук, корпус нагревается до 52 градусов за 5 секунд.

На корпусе есть две кнопки. Первая отвечает за зарядку и отображает оставшееся количество энергии. Вторая активирует функцию нагрева и отвечает за отображение температуры.

За такое чудо компания Xiaomi просить всего лишь 20 долларов.