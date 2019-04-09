Netgear Nighthawk AX4 для фанатов быстрого интернета

2019-04-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Netgear Nighthawk AX4; [133]
В последнее время многие пользователи начали обращать внимание на продвинутые роутеры, так как скорость интернета выросла и бюджетные решения уже не подходят. К примеру, вы подключаете себе скоростной интернет, а он выдает лишь половину вашей заявленной скорости. С маршрутизатором Netgear Nighthawk AX4 такой проблемы не будет, ведь он предоставляет совершенно невероятные технологии и громадную скорость подключения. Проблема монитора лишь в том, что он стоит 200 долларов, а это далеко не каждому по карману. С другой стороны, если вы хотите получить всю скорость своего интернета, а не платить деньги и получать лишь часть потока, то без такого решения не обойтись. Интересно, за сколько эту модель будут продавать у нас в стране.


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