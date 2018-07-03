Netgear выпускает Nighthawk X6 Трехдиапазонный WiFi Mesh Extender (EX7700)

Компания NETGEAR представляет Nighthawk Х6 Трехдиапазонный WiFi Mesh Extender (EX7700). Он работает в диапазоне 5G на скоростях до 866Mbps, EX7700 является одним из самых передовых трехдиапазонных расширителей WiFi сети.Nighthawk X6 присоединяется к существующему семейству расширения сети Nighthawk, которые используют выделенный канал WiFi для обеспечения бесперебойного потока данных между основным маршрутизатором и расширителем. Nighthawk позволяет использовать одно и то же имя Wi-Fi сети в качестве основного маршрутизатора для обеспечения беспроводной связи с интеллектуальным Smart Roaming. Smart Roaming позволяет мобильным устройствам интеллектуально подключаться для оптимального использования WiFi от маршрутизатора к расширителю или наоборот, обеспечивая исключительную потоковую передачу при перемещении по всему дому.