Netgear запускает мультигигабитный коммутатор: Nighthawk Pro Gaming SX10

Netgear анонсировала еще один продукт - мультигигабитный коммутатор. SX10 предлагает восемь гигабитных Ethernet-портов и два мультигигабитных порта работающих со скоростью до 10 Гбит / с.Коммутатор также включает ряд программных функций для оптимизации игровой производительности. NETGEAR Nighthawk Pro Gaming SX10 10G / Multi-Gig LAN Switch (GS810EMX), 2018 CES Innovation Awards Honoree, преуспевает в Nighthawk S8000 и предлагает вам расширенный 10G-переключатель для определения приоритетов потоков с QoS для точной настройки вашего игрового процесса.

С SX10 два устройства могут быть подключены через 10 гигабит, в то время как остальная часть сети может быть подключена к гигабиту. Светодиоды над портами можно включать и выключать, а также поддерживать агрегацию ссылок. Статистика и производительность можно просматривать через визуальный интерфейс.