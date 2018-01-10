Netgear запускает мультигигабитный коммутатор: Nighthawk Pro Gaming SX10

2018-01-10, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Netgear Nighthawk Pro Gaming SX10; [83]
Netgear анонсировала еще один продукт - мультигигабитный коммутатор. SX10 предлагает восемь гигабитных Ethernet-портов и два мультигигабитных порта работающих со скоростью до 10 Гбит / с.
Коммутатор также включает ряд программных функций для оптимизации игровой производительности. NETGEAR Nighthawk Pro Gaming SX10 10G / Multi-Gig LAN Switch (GS810EMX), 2018 CES Innovation Awards Honoree, преуспевает в Nighthawk S8000 и предлагает вам расширенный 10G-переключатель для определения приоритетов потоков с QoS для точной настройки вашего игрового процесса.

С SX10 два устройства могут быть подключены через 10 гигабит, в то время как остальная часть сети может быть подключена к гигабиту. Светодиоды над портами можно включать и выключать, а также поддерживать агрегацию ссылок. Статистика и производительность можно просматривать через визуальный интерфейс.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службыОбзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службы
Обзор Dunobil Nano. Компактный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Dunobil Nano. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGBОбзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGB
Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешениемОбзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением
Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
Предварительный обзор Thermaltake View 2...
Предварительный обзор Thermaltake View 2Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупател...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощиНесмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчи...
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке те...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станцияСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед в...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умом...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умомКонтролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том,...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor