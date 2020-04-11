Неубиваемый смартфон за $270 с батареей на 5500 мАч позирует в видеоролике

2020-04-11, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Ulefone Armor 7E; [126]
Сегодня компания Ulefone выложила видеоролик, демонстрирующий все возможности защищённого устройства Ulefone Armor 7E, который недавно поступил в продажу по цене $270. Напомним, что смартфон оснащён MediaTek Helio P90, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями главный из которых на 48 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6,3-дюймовым экраном (2340:1080 точек), батареей на 5500 мАч с беспроводной 10-Вт зарядкой, степенью защиты IP69K, датчиком частоты сердечных сокращений, а также модулем бесконтактных платежей NFC. Ulefone Armor 7E соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G


Комментарии и отзывы Ulefone Armor 7E
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркалаОбзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала
Консоль Sony PlayStation 5 показали на н...
Консоль Sony PlayStation 5 показали на нМы уже видели не один рендер и не одну фотографию игровой консоли Sony PlayStation 5, но это был комплект...
BQ 6424L Magic O с вырезом в дисплее...
BQ 6424L Magic O с вырезом в дисплееПроизводители смартфонов в последнее время стали достаточно активно работать с сторону новых технологий и...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на В сети появились фотографии топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая была показана на выставке ...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оц...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оцНемецкие ритейлеры рассекретили европейские цены на представленные вчера смартфоны Sony Xperia 1 II и Xpe...
Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная иг...
Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная игВ последнее время у нас на сайте выходит все больше обзоров на игры от небольших независимых студий. Прич...
Профессиональные услуги таможенного декл...
Профессиональные услуги таможенного деклПрофессиональные таможенные брокеры оказывают все необходимые услуги, связанные с декларированием на тамо...
Новая модель от Motorola One Action ...
Новая модель от Motorola One Action Компания Motorola выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Motorola One A...
Razer представила самую легкую игровую м...
Razer представила самую легкую игровую мRazer Viper Mini весит всего лишь 61 граммов. Это уменьшенная версия мыши Viper. Razer Viper Mini имее...
Топовая модель от Realme X2 ...
Топовая модель от Realme X2 Компания Realme выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Realme X2. Функции новинки ...
Подлинная история банды Келли вестерн от...
Подлинная история банды Келли вестерн отОт режиссера фильмов "Макбет" и "Кредо убийцы" Джастина Курзеля скоро на экранах появиться биографический...
BQ 6042L Magic E смотрится привлекательн...
BQ 6042L Magic E смотрится привлекательнКомпания BQ довольно длительное время покоряет рынок смартфонов своими весьма интересными устройствами со...
Khronos Group выпустила Vulkan 1.2...
Khronos Group выпустила Vulkan 1.2Предыдущее обновление было выпущено компанией аж в 2018 году. Спустя два года, Khronos Group обновила Vul...
Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопительОбзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель
Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроникомОбзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроником
Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor