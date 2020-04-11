Неубиваемый смартфон за $270 с батареей на 5500 мАч позирует в видеоролике

Сегодня компания Ulefone выложила видеоролик, демонстрирующий все возможности защищённого устройства Ulefone Armor 7E, который недавно поступил в продажу по цене $270. Напомним, что смартфон оснащён MediaTek Helio P90, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями главный из которых на 48 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6,3-дюймовым экраном (2340:1080 точек), батареей на 5500 мАч с беспроводной 10-Вт зарядкой, степенью защиты IP69K, датчиком частоты сердечных сокращений, а также модулем бесконтактных платежей NFC. Ulefone Armor 7E соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G