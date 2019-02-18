Компания Nike официально выпустила умные кроссовки Adapt BB. Adapt BB предназначены для баскетболистов.

Они умнее, чем Nike HyperAdapts, благодаря мобильному приложению, которое соединяется с обувью через Bluetooth и позволяет пользователям регулировать натяг шнурков. Вы также можете использовать приложение Adapt которое доступно для iOS и Android, чтобы изменить два цвета светодиодов на ботинках. Но, пожалуй, самым сумасшедшим отличием двух моделей Nike является цена: HyperAdapt 1.0 стоила 720 долларов при запуске, тогда как Adapt BB стоит - 350 долларов.

Система автоматической шнуровки BB, получившая название FitAdapt, состоит из специального мотора, который измеряет напряжение, необходимое вашим ногам, и регулируется соответствующим образом, чтобы каждая нога плотно прилегала к обуви. Если вам нужно настроить уровень комфорта, вы можете сделать это с приложением Adapt или двумя физическими кнопками на средней подошве ВВ.