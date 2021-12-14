Nike приобретает студию RTFKT и NFT

Nike объявила, что покупает NFT студии RTFKT, компания ранее создала NFT кроссовки и многое другое. RTFKT, основанный в 2020 году Бенуа Паготто, Крисом Ле и Стивеном Василевым, является новаторским и инновационным брендом, который переопределяет границы физической и цифровой ценности для обслуживания широкого сообщества создателей. Эта специализированная команда использует новейшие игровые движки, NFT, аутентификацию на блокчейне и дополненную реальность для создания уникальных виртуальных продуктов и возможностей.

«Это уникальная возможность для развития бренда RTFKT, и мы рады использовать фундаментальные возможности и опыт Nike для создания сообществ, которые нам нравятся», - говорит Бенуа Паготто, один из соучредителей RTFKT. «Nike - единственный бренд в мире, который разделяет нашу глубокую страсть к инновациям, творчеству и сообществу и мы рады развивать наш бренд, который был полностью сформирован в метавселенной».