Nikon может выпустить полнокадровую камеру в стиле Nikon Z fc

Один из руководителей компании Nikon Кейдзи Оиси заявил, что выход полнокадровой беззеркальной камеры в ретро-дизайне вполне реален. По его словам, сразу после выхода APS-С модели Nikon Z fc они получили множество писем от фанатов, которые просили выпустить полнокадровый фотоаппарат в аналогичном стиле. Сейчас в Nikon думают над тем, «как можно было бы реализовать подобный запрос клиентов».

Напомним, что Nikon Z fc оснащается корпусом из магниевого сплава, 20,9-Мп датчиком CMOS (23,5:15,7 мм), процессором Expeed 6, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 51 200, гибридной системой автофокуса с 209 точками фокусировки, серийной съемкой 11 к/с, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 30 к/с и Full HD при 120 к/с, 3-дюймовым сенсорным экраном разрешением 1,04 млн точек, ЭВИ разрешением 2,36 млн точек, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, разъемом USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, батареей EN-EL25, размерами 135:94:44 мм и массой с аккумулятором 445 г.