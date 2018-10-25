Ночной режим камеры в Google Pixel 3 действительно работает

Одной из программных особенностей флагманских смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL стал ночной режим камеры под названием Night Sight. На YouTube появилось видео, в котором демонстрируется работа этого режима. Надо заметить, снимки действительно становятся гораздо лучше. По словам автора, фото в режиме Night Sight получаются такими, какими их видит человеческий глаз. Отметим, что этот режим стал доступен пользователям Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Напомним, что старшую модель оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшую – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.