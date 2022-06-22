Noise ColorFit Vision 2 обеспечивают до 7 дней автономной работы Бренд Noise выпустил новые умные часы под названием Noise ColorFit Vision 2. На данный момент, носимое устройство доступно только в Индии. Устройство имеет прямоугольную форму и оснащено большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368 x 448 пикселей. ColorFit Vision 2 поставляется с боковыми кнопками управления гаджетом. С помощью встроенных датчиков, новинка способна отслеживать показания сердечного ритма, SpO2, женский трекер цикла, трекер сна и многое другое. Пользователю доступно 40 спортивных режимов. Кроме того, часы предлагают множество интеллектуальных функций звонков и уведомлений. По словам производителя, ColorFit Vision 2 могут проработать до 7 дней без подзарядки. Noise ColorFit Vision 2 поступят в продажу 24 июня по цене 2999 рупий (38 долларов). Noise ColorFit Vision 2 поступят в продажу 24 июня по цене 2999 рупий (38 долларов). Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 13:22 . Продукт - Noise ColorFit Vision 2

OnePlus Nord 2T показали на видео до анонса…

Невыпущенные телефоны имеют тенденцию к утечке, и в случае OnePlus Nord 2T это превращается в довольно об… Невыпущенные телефоны имеют тенденцию к утечке, и в случае OnePlus Nord 2T это превращается в довольно об…

OnePlus Nord 3 получит SoC Dimensity 8100…

Сетевые источники сообщают о том, что на сайте OnePlus появилось упоминание смартфона с кодовым наименова… Сетевые источники сообщают о том, что на сайте OnePlus появилось упоминание смартфона с кодовым наименова…

Дизайн iPhone 14 удивит фанатов Apple…

Ожидается, что Apple объявит о линейке iPhone 14 во второй половине 2022 года, включая более премиальные … Ожидается, что Apple объявит о линейке iPhone 14 во второй половине 2022 года, включая более премиальные …

Samsung прекращает поддержку смартфона Galaxy S10 5G…

Еще в апреле Samsung прекратила поддержку программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S9, а тепе… Еще в апреле Samsung прекратила поддержку программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S9, а тепе…

Ключевые характеристики смартфона Redmi K50 Ultra…

Компания Redmi в феврале представила смартфон Redmi K50G с процессором Snapdragon 8-го поколения. В ближа… Компания Redmi в феврале представила смартфон Redmi K50G с процессором Snapdragon 8-го поколения. В ближа…

Смартфон Samsung Galaxy A04s появился в базе Geekbench…

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования смартфона под номером SM-A047F, как предполагае… В базе данных Geekbench появились результаты тестирования смартфона под номером SM-A047F, как предполагае…

Titan Slim — грядущий преемник BlackBerry Key 2…

Прошло некоторое время с тех пор, как BlackBerry прекратило свое существование, а сегодня мы получили инф… Прошло некоторое время с тех пор, как BlackBerry прекратило свое существование, а сегодня мы получили инф…