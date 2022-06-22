Noise ColorFit Vision 2 обеспечивают до 7 дней автономной работы

Бренд Noise выпустил новые умные часы под названием Noise ColorFit Vision 2. На данный момент, носимое устройство доступно только в Индии. Устройство имеет прямоугольную форму и оснащено большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368 x 448 пикселей. ColorFit Vision 2 поставляется с боковыми кнопками управления гаджетом. С помощью встроенных датчиков, новинка способна отслеживать показания сердечного ритма, SpO2, женский трекер цикла, трекер сна и многое другое. Пользователю доступно 40 спортивных режимов. Кроме того, часы предлагают множество интеллектуальных функций звонков и уведомлений. По словам производителя, ColorFit Vision 2 могут проработать до 7 дней без подзарядки.
Noise ColorFit Vision 2 поступят в продажу 24 июня по цене 2999 рупий (38 долларов).