Nokia 106 (2023) получил MP3-плеер и "Змейку"

Компания Nokia Mobile пополнила ассортимент телефонов моделью Nokia 106 (2023), которая поддерживает работу в сотовых сетях второго поколения. Новинка также характеризуется наличием MP3-плеера, для работы которого нужна карта памяти microSD, FM-радио, игрой «Змейка», фонариком, временем автономной работы до 22 дней в режиме ожидания и до 12 часов разговоров, а также красной, голубой и черной расцветками. Ранее была выпущена модель Nokia 105 4G с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, 32 ГБ флеш-памяти и поддержкой Bluetooth 5.0. Её цена составляет 29 долларов, а вот стоимость Nokia 106 (2023) пока не раскрывается.