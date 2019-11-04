Nokia 2.3 готовится к релизу

Компания Nokia когда-то была самым популярным производителем на рынке, но потом довольно быстро проиграла свое преимущество и сейчас находится скорее в роли догоняющей. Однако сейчас компания все же имеет шансы на возвращение на рынок и делает это она довольно хитро — выпускает доступные смартфоны, которые будут привлекать внимание к бренду. К примеру, сейчас к релизу готовится новый смартфон Nokia 2.3, который будет построен на платформе Mediatek и его главная фишка именно в доступности — продукт будут продавать как бюджетное решение. Вопрос только в дате релиза. Хотелось бы увидеть новинку до Нового года, чтобы получить возможность купить его в подарок, например, или для личного использования. Все же смартфон интересный.