Nokia 8.1 скоро появится на полках магазинов Индии

HMD Global выпустила Nokia 8.1 в Индии. Стоимость телефона составляет 372 долларов, и он будет доступен только в одном варианте.

Продажи начнутся с 21 декабря а, предварительный заказ можно сделать уже сейчас. Телефон можно приобрести во всех крупных офлайн-магазинах, а также в Интернете через Amazon и Nokia.com. Nokia 8.1 - смартфон среднего класса. Он имеет 6,18-дюймовый дисплей FullHD+ IPS. Работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 710 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти. Телефон имеет двойную камеру сзади с основной камерой 12MP f1.8 с оптикой Zeiss и OIS. 13-мегапиксельная дополнительная камера - это датчик глубины для портретного режима. На передней панели находится 20-мегапиксельная f2.0 одиночная камера. Nokia 8.1 имеет аккумулятор емкостью 3500 мАч и поддерживает быструю зарядку. Он работает на платформе Android One и поставляется с Android 9 Pie из коробки.