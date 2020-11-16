Nokia 9.3 PureView не получит мощного процессора

В последнее время мы привыкли к тому, что производители смартфонов достаточно активно выпускают свои гаджеты и делают упор на мощность процессора, устанавливая максимально мощные решения от крупных производителей. Правда, на деле оказывается, что флагманский процессор топового уровня стоит заметно дороже среднего класса от того же производителя, хотя прирост производительности минимальный. Чтобы не делать свой гаджет излишне дорогим, производитель решил не ставить в Nokia 9.3 PureView самый мощный процессор, сэкономив немного личных средств. В итоге смартфон все еще будет справляться со всеми поставленными задачами, но при этом цена у продукта будет адекватная и заметно ниже, чем у потенциальных конкурентов по рынку.