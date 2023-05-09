Nokia C300 получит поддержку сетей 5G

Профильный ресурс IT House поделился подробностями о смартфонах Nokia C300 и C110, которые еще не были представлены официально. Старшую модель оснастят поддержкой сотовых сетей пятого поколения, корпусом с защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, предустановленной ОС Android 12, 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп. Младшая модель отличается батареей ёмкостью 3000 мАч. Напомним, что несколько дней назад компания Nokia Mobile выпустила телефоны Nokia 110 (2023), Nokia 106 (2023) и Nokia 105 (2023).