Nokia G22 выйдет уже этой весной

Многие пользователи уже успели забыть, что компания Nokia всё ещё существует и вполне успешно выпускает свои смартфоны, пусть и не флагманского уровня. Производитель просто в один прекрасный момент принял решение сделать упор на среднем классе и бюджетных смартфонах, чтобы иметь возможность продавать устройства и при этом не проигрывать в конкуренции на флагманском уровне. А сегодня в сеть попала информация о новом устройстве бренда под названием Nokia G22, которое, теоретически, должны официально представить уже этой весной. Безусловно, ожидать прорыва в плане производительности от смартфона среднего класса не стоит, так как он создаётся с прицелом на совсем другие преимущества, но бенчмарки говорят о том, что гаджет вполне достойный.

Пока что мы не можем достоверно говорить о том, что именно умеет данный гаджет, потому что помимо скриншота от инсайдера никакой информации о гаджете Nokia G22 нет. Но если верить слухам, производитель хочет создать ультимативное устройство среднего уровня, чтобы пользователи могли за адекватные деньги приобрести себе устройство топового уровня и получить то, что им действительно нужно. Речь о качественной камере, пусть и без огромного числа мегапикселей в характеристиках, процессоре предтопового уровня и качественном дисплее. Всё это можно будет купить за адекватные деньги, так что пользователь сможет без проблем получить мощный гаджет в лице Nokia G22 уже весной текущего года, если планы не изменятся.