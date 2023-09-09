Nokia G42 вышел в розовой расцветке

Компания HMD Global выпустила новую версию смартфона Nokia G42, которая выполнена в розовом цвете. Ранее аппарат был доступен в серой и фиолетовой расцветках. Сам смартфон оснащается 8-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой зарядки, предустановленной операционной системой Android 13 и защитой от влаги (степень IP52).