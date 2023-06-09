Nokia G42 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G42, который еще не был представлен официально. Бенчмарк сообщает о 4 ГБ оперативной памяти и некой восьмиядерной однокристальной системе Qualcomm, которая набирает 738 и 1718 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Предполагается, что речь идет о таких недорогих процессорах, как Snapdragon 480/480 Plus или Snapdragon 4 Gen 1.

Ранее был представлен ультрабюджетный Nokia C22 с 28-нм платформой Unisoc SC9863A, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и 2 ГБ оперативной памяти в базовой версии.