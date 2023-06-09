Nokia G42 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G42, который еще не был представлен официально. Бенчмарк сообщает о 4 ГБ оперативной памяти и некой восьмиядерной однокристальной системе Qualcomm, которая набирает 738 и 1718 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Предполагается, что речь идет о таких недорогих процессорах, как Snapdragon 480/480 Plus или Snapdragon 4 Gen 1.

Ранее был представлен ультрабюджетный Nokia C22 с 28-нм платформой Unisoc SC9863A, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и 2 ГБ оперативной памяти в базовой версии.
Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro вышли в России со скидкой …
Компания Xiaomi дала старт российским продажам флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые …
Oppo Find X6 Pro признан лучшим камерофоном на рынке …
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Oppo Find…
Представлен складной смартфон Vivo X Fold2…
Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold2, которая основана на топовой одно…
Топовая версия Xiaomi 12S подешевела на $175 …
Компания Xiaomi снизила цену на топовую версию смартфона 12S, которая оснащается 12 ГБ оперативной и 512 …
Защищенный смартфон Nokia XR21 оценен в 565 евро…
Компания HMD Global пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Nokia XR21, которая пришла на см…
Представлен флагман Sony Xperia 1 V за 1400 евро …
Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 V, которая появится в продаже…
HTC U23 получил 64-Мп камеру …
Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью HTC U23, которая, как и старшая модель HTC U23 Pro,…
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V…
Сегодня компания Sony объявила о своём новейшем флагманском смартфоне Xperia 1 V — с первого взгляда он н…
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor