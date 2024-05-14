Nokia XR21 официально переименовали в HMD XR21

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания HMD, которая владеет брендом Nokia, планирует полностью отказаться от брендинга Nokia и перейти к выпуску своих собственных смартфонов и планшетов. Это вполне логичное решение, потому что на самом деле компания Nokia уже достаточно давно потеряла свою аудиторию фанатов и название на тыльной стороне смартфона никак на продажи не влияет. Соответственно, производитель принял решение заняться развитием собственного бренда — в результате смартфон Nokia XR21 был переименован в HMD XR21 и был официально представлен на европейском рынке. Это отличная новость, потому что теперь, когда производитель будет развивать свой собственный бренд, он может пойти на более интересные эксперименты.

Например, на текущий момент компания HMD занимается попытками скопировать дизайн культовых смартфонов Nokia, что получается достаточно плохо. Кроме того, компания не может отойти от тени более известного ранее производителя, что мешает расширению собственного имени на рынке смартфонов. Это очень важный момент, потому что возможность развивать собственное название и продвигать бренд положительно сказывается на продажах — особенно с прицелом на далёкое будущее. Так что новости просто отличные и может теперь бренд Nokia отпустят на покой. Другое дело, что некоторым пользователям всё же хотелось бы получить именно гаджет от этой компании, но, к сожалению, история когда-то гиганта рынка постепенно уходит в небытие.
Android-смартфон теперь можно использовать как веб-камеру…
Инсайдеры сегодня поведали о том, что в операционной системе компании Microsoft появилось довольно важное…
Раскрыты европейские цены на Realme 12 Pro …
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл европейские цены на смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 …
Samsung получила патент на необычный складной смартфон…
Samsung уже достаточно длительное время занимает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов — буквал…
OnePlus Ace 3V засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона OnePlus Ace 3V, который еще не был представлен официально. Автору с…
Появились промо-материалы Google Pixel 8a…
В следующем месяце на мероприятии Google I/O 2024 ожидается официальный релиз смартфона Pixel 8a — доступ…
Смартфон Moto G Stylus 5G 2024 оценили в 400 долларов…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus 5G 2024, главной особенностью ко…
Смартфон POCO M6 засветился в сети …
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 (4G), который еще не…
Huawei представила флагманский смартфон Pura 70 Ultra…
Серия смартфонов Pura 70 от компании Huawei состоит из четырёх новых моделей, и Pura 70 Ultra является са…
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor