Nokia XR21 официально переименовали в HMD XR21

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания HMD, которая владеет брендом Nokia, планирует полностью отказаться от брендинга Nokia и перейти к выпуску своих собственных смартфонов и планшетов. Это вполне логичное решение, потому что на самом деле компания Nokia уже достаточно давно потеряла свою аудиторию фанатов и название на тыльной стороне смартфона никак на продажи не влияет. Соответственно, производитель принял решение заняться развитием собственного бренда — в результате смартфон Nokia XR21 был переименован в HMD XR21 и был официально представлен на европейском рынке. Это отличная новость, потому что теперь, когда производитель будет развивать свой собственный бренд, он может пойти на более интересные эксперименты.

Например, на текущий момент компания HMD занимается попытками скопировать дизайн культовых смартфонов Nokia, что получается достаточно плохо. Кроме того, компания не может отойти от тени более известного ранее производителя, что мешает расширению собственного имени на рынке смартфонов. Это очень важный момент, потому что возможность развивать собственное название и продвигать бренд положительно сказывается на продажах — особенно с прицелом на далёкое будущее. Так что новости просто отличные и может теперь бренд Nokia отпустят на покой. Другое дело, что некоторым пользователям всё же хотелось бы получить именно гаджет от этой компании, но, к сожалению, история когда-то гиганта рынка постепенно уходит в небытие.