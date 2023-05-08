Nokia XR21 получил максимальную защиту IP69K

Недавно компания HMD Global представила защищённый смартфон Nokia XR21, который, как было заявлено во время презентации, получил защиту в соответствии со степенью IP69. Сегодня стало известно, что на самом деле новинка защищена согласно степени IP69K. То есть, она имеет не только самую высокую степень защиты от пыли, но и лучшую защиту от воды. Аппарат можно промывать водой или паром под высоким давлением – 100 бар и температуре до 80 °C.

Из других особенностей отметим прочность по стандарту MIL-STD-810H, 6,49-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч и поддержку проводной 33-Вт зарядки.