Nokia покажет свой новый планшет в начале октября

Скоро появится новое устройство Nokia, и, судя по тизеру, устройство будет первым в новой категории продуктов с тех пор, как бренд получил лицензию от HMD Global. Грядущее мероприятие запланировано на 6 октября и, скорее всего, будет проводиться только онлайн. В тизере показан ряд уже анонсированных продуктов Nokia, в том числе обновленная Nokia 3310, Nokia 8110 4G, Nokia 6.2 и Nokia XR20. Справа находится довольно большая коробка, в которой, скорее всего, находится устройство большего размера. Эта розничная упаковка, скорее всего, предназначена для планшета Nokia T20, который появляется в новостях с июня.

Сообщается, что планшет будет иметь 10,36-дюймовый дисплей, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти, процессор Unisoc и будет доступен в вариантах Wi-Fi и 4G. Nokia T20 также должен работать под управлением Android 11 «из коробки», и в списке слитых характеристик указано, что он будет поддерживать зарядку 10 Вт. Таким образом HMD Global присоединяется к другим производителям, которые недавно выпустили планшеты. Это весьма ожидаемо, ведь на рынке планшетов, на котором за последние годы произошло снижение продаж, во время пандемии продажи выросли. Теперь новые игроки, а также те, кто ранее ушел с рынка планшетов, анонсируют новые модели. Однако Nokia T20 не станет первым планшетом под брендом Nokia. Еще в 2015 году в партнерстве с Foxconn был анонсирован Android-планшет под брендом Nokia под названием Nokia N1. Который, впрочем, провалился.