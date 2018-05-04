Nokia продает Withings

Компания Nokia недавно купила компанию Withings, а теперь обратно продает ее тому же владельцу. Изначально эта компания работала в направлении умных устройств в среде здоровья — умные весы, браслеты, часы и прочие устройства этого направления. В Nokia решили, что стоит попробовать взять такой вариант себе и продавать под своим брендом. Вы видели часы от Nokia хоть у кого-то? Нет, и я не видел, так как они стоят непомерно дорого, не дают абсолютно ничего уникального, да и выглядят не очень круто. Вот и вопрос — какой смысл покупать такой девайс, есть есть Xiaomi с аналогичным набором функций за меньшие деньги? Продажи падали, так что Nokia решила вернуть компанию обратно владельцу, потеряв при этом громадное количество денег. Вот и спрашивается — зачем идти на тот рынок, который уже давно заняли, да еще и с такой продукцией?