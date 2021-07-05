Nokia выпустит свежий флагман до ноября

HMD Global, компания, которая сейчас производит смартфоны под брендом Nokia, готовится выпустить на рынок новый смартфон 5G до 11 ноября этого года. Об этом сообщил Чжан Юйчэн, менеджер по продуктам HMD Global в сегменте мобильных телефонов Nokia в китайском регионе, во время разговора с пользователями Weibo. Это означает, что новый флагманский смартфон от бренда должен быть анонсирован в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что Nokia уже выпустила на рынок несколько смартфонов с поддержкой 5G. Фактически, первый смартфон 5G от бренда — Nokia 8.3 5G, потом было ещё несколько гаджетов и наступила абсолютная тишина. Инсайдеры сообщают, что бренд уже некоторое время работает над новым флагманским смартфоном, но с прошлого года от компании не поступало никаких серьезных новостей.

Более того, стоит напомнить, что прошло уже несколько лет с тех пор, как HMD Global запланировала выпустить смартфон Nokia 9.3 PureView, который до сих пор не увидел свет — запуск устройства несколько раз откладывался. О данном смартфоне тоже никакой информации пока что нет, так что, вероятно, стоит подождать — вдруг производитель всё же решит выпустить долгожданный флагман. Информации же по текущему флагману, который должны анонсировать в самое ближайшее время, пока что не так много — производитель не раскрывает характеристики продукта и не тестирует его в бенчмарках, так что мы не можем слить данные из этих источников. Приходится просто ждать новостей или полноценного анонса.
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