Nomad готовит к выпуску беспроводную станцию зарядки на 3 устройства

В партнерстве с Aira FreePower компания Nomad разработала базовую станцию ​​Pro, которая имеет одну матрицу зарядки на 18 катушек, которая может заряжать до 3 устройств в любой ориентации. Запатентованные алгоритмы FreePower помогают найти устройство на планшете и динамически регулировать выходную мощность. Тем не менее, все устройства будут заряжены на 5 Вт.

Nomad Base Station Pro поставляется в комплекте с 2-метровым кабелем USB-C - USB-C и адаптером питания USB-C PD мощностью 30 Вт. Цены и доступность будут объявлены в следующем месяце.