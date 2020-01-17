Nomad выпустила беспроводную станцию для зарядки iPhone и AirPods

Компания Nomad анонсировала свое новое беспроводное зарядное устройство, предназначенное для зарядки продуктов на основе Qi, таких как iPhone и AirPods.

Новинка обеспечивает зарядку до 10 Вт и имеет две зарядные катушки для горизонтальной или вертикальной зарядки, что делает его идеальным для зарядки iPhone или AirPods. Он поставляется с кабелем USB-C длинной 2 метра, оснащен обработанной алюминиевой рамой и кожаной зарядной площадкой. В комплекте идет адаптер 18 Вт с разъемами для США, Великобритании и ЕС. Цена $ 100.