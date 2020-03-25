Nomad выпустила кожаный чехол для AirPods Pro

2020-03-25, Автор - Anna; Продукт - Nomad Active Rugged Case для AirPods Pro; [14]
Компания Nomad выпустила новый чехол для AirPods Pro. Он изготовлен из гидрофобной, водостойкой кожи Active Leather с защитой от неожиданных брызг, потных тренировок и любых других приключений. Компания уже предложила чехол AirPods Pro из кожи Horween, но Active Leather поднимает защиту ваших наушников на новый уровень.

Также новинка имеет защитную подкладку из микроволокна и место для крепления на шнурке на запястье. В середине корпуса есть место для светового индикатора зарядки. Nomad для AirPods Pro доступен в двух цветах: мокко и черный, а приобрести его можно по ориентировочной цене в $ 35.

Комментарии и отзывы Nomad Active Rugged Case для AirPods Pro
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