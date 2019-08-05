Norm Glasses — замена смартфона

2019-08-05, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Norm Glasses — замена смартфона; [72]
Для управления устройством предусмотрено сразу несколько вариантов: с помощью голосовых команд, жестов головы или через мобильное приложение-клиент после синхронизации с очками по Bluetooth. Емкости встроенного аккумулятора должно хватать на сутки-двое автономной работы.В оправе разместились динамики, процессор, микрофон, батарея, камера и память. Через Norm Glasses пользователь может совершать телефонные звонки, работать с текстом, читать письма, листать страницы социальных сетей, смотреть кинофильмы, сканировать штрих-коды, быть в курсе прогноза погоды или новостей, делать фото или снимать видео. Разработчики обещают, что в Norm Glasses реализуют возможность привычного веб-сёрфинга.Дизайнеры вдохновлялись классической формой солнцезащитных очков и стремились сделать Norm Glasses максимально неотличимыми от привычного аксессуара. На разработку ушло около четырёх лет. Вес устройства вместе со всей электроникой составляет около 36 граммов.Стоимость модели составит 280 долларов.


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