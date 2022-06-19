Nothing Phone (1) показали на рендерах

В сети появились качественные изображения еще не представленного официально смартфона Nothing Phone (1) в черной и белой расцветках. По предварительным данным, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой динамического диапазона HDR10+ и 100% охватом цветовых пространств sRGB/DCI-P3, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и предустановленную ОС Android 12. Презентация смартфона ожидается 12 июля.

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